Железнодорожный перевозчик предупредил о задержке поездов в Крым после ЧП на мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Поезда, направляющиеся в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются из-за остановки движения по Крымскому мосту, сообщили в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва).

"В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено. Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва-Симферополь и 170 Санкт-Петербург- Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией", - сообщается в телеграм-канале компании.

Как сообщалось, утром в субботу произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.