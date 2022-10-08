Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Железнодорожный перевозчик предупредил о задержке поездов в Крым после ЧП на мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Поезда, направляющиеся в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются из-за остановки движения по Крымскому мосту, сообщили в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва).

"В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено. Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва-Симферополь и 170 Санкт-Петербург- Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией", - сообщается в телеграм-канале компании.

Как сообщалось, утром в субботу произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д-части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Крым Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Открытое горение на Крымском мосту ликвидировано

Курсирование поездов в Крым и продажа билетов на них приостановлены

Сухопутный коридор в Крым налажен через новые регионы РФ

Глава Крыма сообщил, что одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела

После взрыва машины на Крымском мосту частично обрушены два автомобильных пролета

После взрыва машины на Крымском мосту частично обрушены два автомобильных пролета

Путин поручил сформировать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту

Спикер парламента Крыма обвинил украинскую сторону в ЧП на Крымском мосту

Что случилось этой ночью: суббота, 8 октября

В Крыму планируют запустить паромную переправу после ЧП на мосту

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });