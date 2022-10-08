Железнодорожный перевозчик предупредил о задержке поездов в Крым после ЧП на мосту
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Поезда, направляющиеся в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются из-за остановки движения по Крымскому мосту, сообщили в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва).
"В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено. Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва-Симферополь и 170 Санкт-Петербург- Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией", - сообщается в телеграм-канале компании.
Как сообщалось, утром в субботу произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.
Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д-части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.