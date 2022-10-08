Власти исключили дефицит топлива и продуктов в Крыму из-за ЧП на мосту

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Запаса топлива в Крыму и Севастополе хватит более чем на месяц, закупать его впрок после ЧП на Крымском мосту не стоит, заявили власти региона.

"Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Советник главы Крыма Олег Крючков также написал в телеграм-канале, что Крым обеспечен стратегическим запасом топлива на несколько месяцев.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение по мосту перекрыто, поезда задерживаются. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать в субботу.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.