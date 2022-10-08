Сроки восстановления Крымского моста определят после его обследования

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сроки восстановления Крымского моста после ЧП с разрушением полотна будут определены после завершения обследования объекта, сообщил в субботу вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

"По поручению президента в кратчайшие сроки будет создана Правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления", - сказал он.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение по мосту перекрыто, поезда задерживаются. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать в субботу.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.