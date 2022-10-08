Взрыв на Крымском мосту не повлиял на судоходство

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Судоходство в Керченском проливе не прекращается после возгорания на Крымском мосту, сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

При этом там уточнили, что могут быть задержки из-за погодных условий.

"Часть капитанов, имеющих опыт и соответствующие документы, могут продолжать рейсы. А там, где нужна обязательная лоцманская проводка, - по погоде не могли доставить какое-то время часть судов", - пояснил собеседник агентства.

Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.