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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Взрыв на Крымском мосту не повлиял на судоходство

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Судоходство в Керченском проливе не прекращается после возгорания на Крымском мосту, сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

При этом там уточнили, что могут быть задержки из-за погодных условий.

"Часть капитанов, имеющих опыт и соответствующие документы, могут продолжать рейсы. А там, где нужна обязательная лоцманская проводка, - по погоде не могли доставить какое-то время часть судов", - пояснил собеседник агентства.

Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.

Крымский мост Росморречфлот
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