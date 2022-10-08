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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

В Минэнерго РФ сказали, что Крым полностью обеспечен автомобильным топливом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, сообщило в субботу Минэнерго РФ.

"Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти региона заявили, что запаса топлива в Крыму и Севастополе хватит более чем на месяц, закупать его впрок после ЧП на Крымском мосту не стоит.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение по мосту перекрыто, поезда задерживаются. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать в субботу.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Крым Крымский мост Минэнерго РФ
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