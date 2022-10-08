Пять поездов из Крыма и Севастополя будут отправлены в субботу по расписанию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Оператор пассажирских перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс" - отправит пять поездов из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск, сообщается в ее телеграм-канале.

"Поезда, отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику: 28 Симферополь - Москва, отправлением в 17:10; 8 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением в 17:15; 166 Симферополь - Москва, отправлением в 20:00; 426 Симферополь - Кисловодск, отправлением 20:30; 174 Евпатория - Москва, отправлением 22:20", - сказано в сообщении.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что работоспособность ж/д участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. По предварительным данным, в результате погибли три человека.

По данным властей Крыма, рухнули два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. О состоянии железнодорожных путей не сообщалось.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы.