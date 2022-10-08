Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Пять поездов из Крыма и Севастополя будут отправлены в субботу по расписанию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Оператор пассажирских перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс" - отправит пять поездов из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск, сообщается в ее телеграм-канале.

"Поезда, отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику: 28 Симферополь - Москва, отправлением в 17:10; 8 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением в 17:15; 166 Симферополь - Москва, отправлением в 20:00; 426 Симферополь - Кисловодск, отправлением 20:30; 174 Евпатория - Москва, отправлением 22:20", - сказано в сообщении.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что работоспособность ж/д участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. По предварительным данным, в результате погибли три человека.

По данным властей Крыма, рухнули два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. О состоянии железнодорожных путей не сообщалось.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы.

Крымский мост Крым Симферополь Евпатория Гранд Сервис Экспресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Взрыв на Крымском мосту

Ростуризм и Минцифры запустили горячую линию для туристов по ситуации в Крыму

Взрыв на Крымском мосту

Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен после 16:00

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об украинском обстреле территории рядом с ЗАЭС

Главком ВКС РФ Суровикин возглавил объединенную группировку войск в районе проведения СВО

Главком ВКС РФ Суровикин возглавил объединенную группировку войск в районе проведения СВО

Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье

Глава МАГАТЭ после визита в РФ намерен вновь посетить Украину

Взрыв на Крымском мосту

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту

Началось обследование и восстановление ж/д-инфраструктуры на Крымском мосту

Началось обследование и восстановление ж/д-инфраструктуры на Крымском мосту
Взрыв на Крымском мосту

Слуцкий заявил, что ответ на подрыв моста в Крыму должен быть жестким

Взрыв на Крымском мосту

Аксенов заявил, что крымская переправа начнет работу с перевозки пассажиров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });