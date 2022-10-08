Оператор планирует отправить два пассажирских поезда из Крыма в субботу по графику

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Оператор пассажирских перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс" - отправит два поезда из Симферополя и Севастополя в Москву и Санкт-Петербург в субботу по расписанию, сообщается в ее телеграм-канале.

"Поезда 8 Севастополь - Санкт-Петербург и 28 Симферополь - Москва, отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику", - сказано в сообщении.

Информацию об отправке с территории Крымского полуострова остальных поездов, назначенных на субботу, компания пообещала опубликовать позднее.

По данным Минтранса России, работоспособность железнодорожного участка Крымского моста и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. По предварительным данным, в результате погибли три человека.

По данным властей Крыма, рухнули два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. О состоянии железнодорожных путей не сообщалось.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы.