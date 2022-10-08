Следующие в Крым поезда перенаправлены в Анапу

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Оператор железнодорожных перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс" - перенаправила следовавшие на полуостров поезда в Анапу, сообщается в телеграм-канале компании.

Согласно сообщению, пока речь идет о четырех поездах: 169 Санкт-Петербург - Симферополь, 28 Москва - Симферополь, 75 Омск - Симферополь и 166 Москва - Симферополь, решение еще по шести поездам будет принято позже.

"Всего сегодня, 8 октября, в сообщении с Крымом задействовано 11 поездов - пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма", - уточняется в сообщении ГСЭ.

Компания отменила продажу билетов на несколько поездов, которые уже находятся в пути или должны были отправиться в ближайшие дни, и пообещала вернуть деньги за купленные билеты без удержания сборов.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, рухнули два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. О состоянии железнодорожных путей не сообщалось.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы.