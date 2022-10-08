Началось обследование и восстановление ж/д-инфраструктуры на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к обследованию и ремонтным работам железнодорожной инфраструктуры на Крымском мосту, который был поврежден взрывом, сообщили в субботу во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

"В настоящее время, после локализации и ликвидации возгорания, проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты", - говорится в телеграм-канале компании.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. О состоянии железнодорожных путей официально не сообщалось.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Возобновляет работу Керченская паромная переправа.

По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.