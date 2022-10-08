Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Началось обследование и восстановление ж/д-инфраструктуры на Крымском мосту

Началось обследование и восстановление ж/д-инфраструктуры на Крымском мосту
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к обследованию и ремонтным работам железнодорожной инфраструктуры на Крымском мосту, который был поврежден взрывом, сообщили в субботу во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

"В настоящее время, после локализации и ликвидации возгорания, проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты", - говорится в телеграм-канале компании.

В РоссииАксенов не исключил начала восстановления Крымского моста уже в субботуАксенов не исключил начала восстановления Крымского моста уже в субботуЧитать подробнее

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. О состоянии железнодорожных путей официально не сообщалось.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Возобновляет работу Керченская паромная переправа.

По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д-части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Крым Крымский мост КЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Слуцкий заявил, что ответ на подрыв моста в Крыму должен быть жестким

Аксенов заявил, что крымская переправа начнет работу с перевозки пассажиров

Погода мешает начать работу Керченской паромной переправы

Аксенов не исключил начала восстановления Крымского моста уже в субботу

Аксенов не исключил начала восстановления Крымского моста уже в субботу

Лавров заявил, что РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны

РСТ сообщил о нескольких десятках тысяч туристов на отдыхе в Крыму

РСТ сообщил о нескольких десятках тысяч туристов на отдыхе в Крыму

Хуснуллин возглавил правкомиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту

Хуснуллин возглавил правкомиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту

Советник Аксенова опроверг данные об ограничении продажи товаров в Крыму

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 20,6 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });