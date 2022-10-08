Началось обследование и восстановление ж/д-инфраструктуры на Крымском мосту
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к обследованию и ремонтным работам железнодорожной инфраструктуры на Крымском мосту, который был поврежден взрывом, сообщили в субботу во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).
"В настоящее время, после локализации и ликвидации возгорания, проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты", - говорится в телеграм-канале компании.
Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. О состоянии железнодорожных путей официально не сообщалось.
Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Возобновляет работу Керченская паромная переправа.
По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д-части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.