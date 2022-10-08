Три пассажирских судна готовы при необходимости приступить к работе на Керченской переправе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Для возобновления функционирования Керченской паромной переправы Росморречфлотом организована работа морских паромов, сообщает в субботу Минтранс России.

"С вечера 08.10.2022 готовы приступить к работе в случае необходимости три пассажирских судна вместимостью 100, 200, и 250 человек", - сообщает министерство.

Как говорится в сообщении, "два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром "Керченский 2" (запуск которого организован правительством Республики Крым), начнут работу не позднее утра 9 октября".

"Три железнодорожных парома, один из которых вместимостью 30 вагонов, прибудут с 12 октября, два парома вместимостью 45 и 50 вагонов прибудут на линию 15 октября", - отметили в Минтрансе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по Крымскому мосту, поврежденному в субботу утром взрывом, возобновилось движение легковых машин и автобусов. Также сообщалось, что первые два поезда после ЧП на мосту отправились из Крыма в Москву и Петербург.