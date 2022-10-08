Хуснуллин заявил о задаче с 9 октября запустить движение по Крымскому мосту по двум полосам

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Автомобильное движение по Крымскому мосту в настоящее время осуществляется по одной полосе, стоит задача в воскресенье запустить движение по двум полосам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы осмотрели мост, запущено движение автомобильное по одной полосе, поставлена задача, чтобы с завтрашнего дня запустить движение по двум полосам", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что в настоящее время уже определились с объемами ремонта и восстановления второй полосы автомобильного движения. Уже заказан металл, собраны строители и проектировщики.

"За сутки мы поймем время - за сколько нам нужно восстановить второй пролет (автомобильного движения - ИФ)", - добавил он.

Вице-премьер уточнил, что отрабатывается механизм запуска поездов, этот вопрос должен быть решен в ближайшее время.

"Комиссия работает, проблем никаких не вижу. Сейчас подробно всех заслушаем, думаю, все вопросы и все решения найдем, чтобы максимально быстро восстановить полноценно работу Крымского моста. Вообще никаких рисков нет, сейчас мы пропускаем в движение по 50 машин. Поставим большее количество проверяющих, и я думаю, что мы все проблемы снимем", - заявил Хуснуллин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по Крымскому мосту, поврежденному в субботу утром взрывом, возобновилось движение легковых машин и автобусов. Также сообщалось, что первые два поезда после ЧП на мосту отправились из Крыма в Москву и Петербург.