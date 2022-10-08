Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Хуснуллин заявил о задаче с 9 октября запустить движение по Крымскому мосту по двум полосам

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Автомобильное движение по Крымскому мосту в настоящее время осуществляется по одной полосе, стоит задача в воскресенье запустить движение по двум полосам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы осмотрели мост, запущено движение автомобильное по одной полосе, поставлена задача, чтобы с завтрашнего дня запустить движение по двум полосам", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что в настоящее время уже определились с объемами ремонта и восстановления второй полосы автомобильного движения. Уже заказан металл, собраны строители и проектировщики.

"За сутки мы поймем время - за сколько нам нужно восстановить второй пролет (автомобильного движения - ИФ)", - добавил он.

Вице-премьер уточнил, что отрабатывается механизм запуска поездов, этот вопрос должен быть решен в ближайшее время.

"Комиссия работает, проблем никаких не вижу. Сейчас подробно всех заслушаем, думаю, все вопросы и все решения найдем, чтобы максимально быстро восстановить полноценно работу Крымского моста. Вообще никаких рисков нет, сейчас мы пропускаем в движение по 50 машин. Поставим большее количество проверяющих, и я думаю, что мы все проблемы снимем", - заявил Хуснуллин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по Крымскому мосту, поврежденному в субботу утром взрывом, возобновилось движение легковых машин и автобусов. Также сообщалось, что первые два поезда после ЧП на мосту отправились из Крыма в Москву и Петербург.

Взрыв на Крымском мосту

6
Хроника Взрыв на Крымском мосту
Крым Крымский мост Марат Хуснуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено

Власти Кубани объявили "желтый" уровень террористической опасности в районе Крымского моста

Взрыв на Крымском мосту

Первые два поезда после ЧП на Крымском мосту отправились из Крыма в Москву и Петербург

В МИД РФ посчитали невнятными сигналы США по поводу ситуации вокруг Украины

Взрыв на Крымском мосту

Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту

Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту
Взрыв на Крымском мосту

Ростуризм и Минцифры запустили горячую линию для туристов по ситуации в Крыму

Взрыв на Крымском мосту

Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен после 16:00

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об украинском обстреле территории рядом с ЗАЭС

Главком ВКС РФ Суровикин возглавил объединенную группировку войск в районе проведения СВО

Главком ВКС РФ Суровикин возглавил объединенную группировку войск в районе проведения СВО

Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });