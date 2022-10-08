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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено, сообщается в официальном телеграм-канале Минтранса РФ.

Первый тестовый поезд успешно прошёл по железнодорожному полотну.

Во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) заявили, что первый поезд прошел по Крымскому мосту после восстановительных работ. "После завершения первого этапа восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15-ю вагонами", - сообщается в телеграм-канале компании.

Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что поезда из Симферополя и Севастополя в Москву и Санкт-Петербург отправлены по расписанию, они проследуют по Крымскому мосту.

Хроника Взрыв на Крымском мосту
Крымский мост Минтранс
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