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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Пригородное движение по Крымскому мосту возобновится к 19:00 мск

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пригородное железнодорожное сообщение по Крымскому мосту возобновится к 19:00 мск воскресенья, сообщил Минтранс РФ.

Согласно сообщению министерства, железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту возобновилось около 16:00 мск по уцелевшей части в реверсивном режиме. Первые после ЧП поезда проследуют через мост около 22:00 мск, они отправились с вокзалов Крыма по расписанию. Движение по железнодорожным путям возобновлено.

Хроника 08 – 09 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост Крым Минтранс
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