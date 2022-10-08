Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Пассажирский поезд сообщением Симферополь - Москва прошел по Крымскому мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Первый пассажирский поезд, следующий по маршруту Симферополь - Москва, прошел под арками Крымского моста, сообщил журналистам представитель компании-перевозчика.

"Поезд прошел под арками и продолжает движение по мосту. Следует с небольшим допустимым отставанием от графика", - сказал он.

Двухэтажный поезд 28 сообщением Симферополь - Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 по Москве согласно графику.

В маршрутах движения поездов на сайте ГСЭ сказано, что поезд 28 должен отправиться с последней на территории Крыма станции "Керчь Южная Новый парк" в 21:54 и прибыть на станцию "Тамань Пассажирская" на территории Краснодарского края в 22:20, поезд 8 - в 00:01 и 00:28 соответственно.

Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о том, что в субботу из Симферополя, Севастополя и Феодосии в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск будет отправлено пять пассажирских поездов через Крымский мост.

Как сообщалось, рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось во второй половине дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой, готовятся паромы.

Крым Симферополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Взрыв на Крымском мосту

Колонны по 100 машин будут формироваться для проезда по Крымскому мосту

Колонны по 100 машин будут формироваться для проезда по Крымскому мосту

Что произошло за день: суббота, 8 октября

Взрыв на Крымском мосту

Путин возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив

Путин возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив
Взрыв на Крымском мосту

Власти Кубани объявили "желтый" уровень террористической опасности в районе Крымского моста

Взрыв на Крымском мосту

Хуснуллин заявил о задаче с 9 октября запустить движение по Крымскому мосту по двум полосам

Хуснуллин заявил о задаче с 9 октября запустить движение по Крымскому мосту по двум полосам
Взрыв на Крымском мосту

Первые два поезда после ЧП на Крымском мосту отправились из Крыма в Москву и Петербург

В МИД РФ посчитали невнятными сигналы США по поводу ситуации вокруг Украины

Взрыв на Крымском мосту

Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту

Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту
Взрыв на Крымском мосту

Ростуризм и Минцифры запустили горячую линию для туристов по ситуации в Крыму

Взрыв на Крымском мосту

Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен после 16:00

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });