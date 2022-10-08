Пассажирский поезд сообщением Симферополь - Москва прошел по Крымскому мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Первый пассажирский поезд, следующий по маршруту Симферополь - Москва, прошел под арками Крымского моста, сообщил журналистам представитель компании-перевозчика.

"Поезд прошел под арками и продолжает движение по мосту. Следует с небольшим допустимым отставанием от графика", - сказал он.

Двухэтажный поезд 28 сообщением Симферополь - Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 по Москве согласно графику.

В маршрутах движения поездов на сайте ГСЭ сказано, что поезд 28 должен отправиться с последней на территории Крыма станции "Керчь Южная Новый парк" в 21:54 и прибыть на станцию "Тамань Пассажирская" на территории Краснодарского края в 22:20, поезд 8 - в 00:01 и 00:28 соответственно.

Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о том, что в субботу из Симферополя, Севастополя и Феодосии в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск будет отправлено пять пассажирских поездов через Крымский мост.

Как сообщалось, рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось во второй половине дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой, готовятся паромы.