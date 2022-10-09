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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Оператор отправил все задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Все поезда, задержанные накануне из-за повреждения Крымского моста, отправлены из Крыма, сообщили в воскресенье в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва).

"Гранд Сервис Экспресс" отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту", - сообщается в телеграм-канале компании.

Как уточнил оператор, отправка всех поездов в воскресенье и в ближайшие дни ожидается по графику.

В свою очередь оперштаб Краснодарского края сообщает, что оборудованные стоянки для водителей в районе Крымского моста приняли около 1 200 автомобилей за ночь.

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"В течение ночи и утром продолжают свою работу площадки, развернутые в районе порта Кавказ, в Тамани и поселке Ильич. (...) С утра все стоянки продолжают свою работу в штатном режиме. Пассажиры в машинах ждут погрузки на паром ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой, готовятся паромы.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 – 09 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крым Гранд Сервис Экспресс ГСЭ
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