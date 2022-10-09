Аксенов заявил, что автомобильная часть Крымского моста пока доступна только легковушкам

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденного взрывом накануне, будет доступно только легковым машинам до особого распоряжения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт - порт Кавказ. Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт Крым - порт Кавказ. Паромная переправа работает бесплатно.

"Работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта усилена, - уточнил глава региона. - Досмотр транспортных средств и граждан проводится силами линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности ГУП РК "Крымские морские порты".

Накануне Аксенов заявлял, что возможность проезда по мосту автобусов и грузовых автомобилей определит экспертиза в течение суток.

ЧП на Крымском мосту

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.