Путин заявил, что авторами и исполнителями теракта на Крымском мосту были спецслужбы Украины

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Организаторами теракта на крымском мосту являются спецслужбы Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

"Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - добавил он.

В свою очередь Бастрыкин добавил, что к произошедшему причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

По его словам, Следственный комитет России установил маршрут движения грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, - это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край.

Глава СКР сообщил в связи с ЧП: "Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России". По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.