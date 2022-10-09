Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

"До этого мост работал в реверсивном режиме", - отметил он.

"На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждение, - добавил вице-премьер. - Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части".

В РоссииАксенов заявил, что автомобильная часть Крымского моста пока доступна только легковушкамАксенов заявил, что автомобильная часть Крымского моста пока доступна только легковушкамЧитать подробнее

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденного взрывом накануне, будет доступно только легковым машинам до особого распоряжения.

ЧП на Крымском мосту

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.

По поручению президента РФ Владимира Путина была создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д-части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Взрыв на Крымском мосту

6
Хроника 08 – 09 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крым Крымский мост Марат Хуснуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бомбардировщик Су-24 разбился в Ростовской области

Взрыв на Крымском мосту

Аксенов заявил, что автомобильная часть Крымского моста пока доступна только легковушкам

Аксенов заявил, что автомобильная часть Крымского моста пока доступна только легковушкам
Взрыв на Крымском мосту

Оператор отправил все задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда

Генпрокуратура и Минфин Сахалина обратились в суд с иском к Exxon Neftegas Limited

Взрыв на Крымском мосту

Пригородное движение по Крымскому мосту возобновится к 19:00 мск

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели более 18,8 тыс. человек

Взрыв на Крымском мосту

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым возобновлена

Взрыв на Крымском мосту

Пассажирский поезд сообщением Симферополь - Москва прошел по Крымскому мосту

Пассажирский поезд сообщением Симферополь - Москва прошел по Крымскому мосту
Взрыв на Крымском мосту

Колонны по 100 машин будут формироваться для проезда по Крымскому мосту

Колонны по 100 машин будут формироваться для проезда по Крымскому мосту

Что произошло за день: суббота, 8 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });