Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

"До этого мост работал в реверсивном режиме", - отметил он.

"На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждение, - добавил вице-премьер. - Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденного взрывом накануне, будет доступно только легковым машинам до особого распоряжения.

ЧП на Крымском мосту

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.

По поручению президента РФ Владимира Путина была создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.