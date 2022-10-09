Минтранс сообщил о возобновлении движения пригородных поездов по Крымскому мосту

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Первый пригородный поезд, который уже отправился из Керчи, пересек Крымский мост, а с противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также проехал по Крымскому мосту. С завтрашнего дня движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию", - отметили в ведомстве.

"Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов", - заявил глава Минтранса Виталий Савельев, которого цитирует пресс-служба.

"Подчеркну, что все работы ведутся в круглосуточном режиме с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков - привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности", - добавил он.

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Терроризм".

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.