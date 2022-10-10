Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 октября

Заявление Белоруссии о подрыве пограничных мостов Украиной, обвинение Киева в организации теракта на Крымском мосту со стороны Путина, слова Медведева об ответе РФ на теракт на Крымском мосту

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе. В Белоруссии добавили, что на их пограничников оказывают давление силы территориальной обороны с украинской стороны.

- Путин заявил, что авторами и исполнителями теракта на Крымском мосту были спецслужбы Украины. "Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ", - сказал президент России.

- Медведев заявил, что РФ ответит на теракт на Крымском мосту уничтожением террористов. По его словам, так принято в мире и именно этого ждут граждане России.

- Песков заявил, что Турция не предлагала помощь в переговорах РФ и стран Запада по Украине. Речь идет о возможной инициативе турецкой стороны организовать переговоры РФ с США, Францией, Германией и Великобританией.

- США завершили замену европейской группировки эсминцев, оснащенных системой ПРО. В ее состав теперь входят четыре корабля - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius и Bulkeley.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американские законодатели предложили приостановить продажи оружия Саудовской Аравии

В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе

В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе

Что произошло за день: воскресенье, 9 октября

Ван дер Беллен лидирует в первом туре выборов президента Австрии

В Кишиневе собрался очередной антиправительственный митинг

В Кишиневе собрался очередной антиправительственный митинг

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

В Австрии в воскресенье выберут президента

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 октября

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });