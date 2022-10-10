Что случилось этой ночью: понедельник, 10 октября

Заявление Белоруссии о подрыве пограничных мостов Украиной, обвинение Киева в организации теракта на Крымском мосту со стороны Путина, слова Медведева об ответе РФ на теракт на Крымском мосту

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе. В Белоруссии добавили, что на их пограничников оказывают давление силы территориальной обороны с украинской стороны.

- Путин заявил, что авторами и исполнителями теракта на Крымском мосту были спецслужбы Украины. "Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ", - сказал президент России.

- Медведев заявил, что РФ ответит на теракт на Крымском мосту уничтожением террористов. По его словам, так принято в мире и именно этого ждут граждане России.

- Песков заявил, что Турция не предлагала помощь в переговорах РФ и стран Запада по Украине. Речь идет о возможной инициативе турецкой стороны организовать переговоры РФ с США, Францией, Германией и Великобританией.

- США завершили замену европейской группировки эсминцев, оснащенных системой ПРО. В ее состав теперь входят четыре корабля - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius и Bulkeley.