Путин возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив

Владимир Путин Фото: Shanghai Cooperation Organization/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации",сообщила пресс-служба Кремля.

"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в тексте указа.

Правительству РФ поручено привести свои акты в соответствие с этим указом.