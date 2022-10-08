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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Путин возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив

Путин возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив
Владимир Путин
Фото: Shanghai Cooperation Organization/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации",сообщила пресс-служба Кремля.

"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в тексте указа.

Правительству РФ поручено привести свои акты в соответствие с этим указом.

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