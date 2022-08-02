Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Космический аппарат, построенный в интересах Минобороны России, выведен на орбиту в ходе пуска на ракете "Союз-2.1в" с разгонным блоком "Волга" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Стартовавшая вчера, 1 августа 2022 года, в 23 часа 25 минут (по Москве) с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старт ракеты и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. После выхода на целевую орбиту космическому аппарату присвоили порядковый номер "Космос-2558".

После пуска космическая головная часть - разгонный блок "Волга" со спутником - отделились от второй ступени ракеты в 23:34 по Москве.