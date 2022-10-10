Белгородский губернатор сообщил об обстрелах двух поселков и гибели человека

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле двух приграничных населенных пунктов - сел Конопляновка и Шебекино.

"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Наши ПВО сработали, но кассеты "Точки-У" раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали. (...) Также ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие - женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями", - написал он в Telegram.

Кроме того, по предварительным данным, повреждены три частных дома.