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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Восстановлено электроснабжение в Белгороде, нарушенное из-за обстрела подстанции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения в областном центре, нарушенное при обстреле со стороны Украины подстанции.

"Начали подавать электроэнергию потребителям", - написал глава региона в телеграм-канале.

Со своей стороны пресс-служба правительства области сообщила, что в результате обстрела водоснабжение жителей Белгорода нарушено не было.

"По информации Белоблводоканала, все сооружения работают в штатном режиме. Дежурные бригады совершают объезд и осмотр всех объектов водоснабжения и водоотведения. Специалисты не исключают, что возможны небольшие перебои с водоснабжением из-за завоздушивания системы. Однако все аварийные службы водоканала работают, и в случае обнаружения технологические нарушения будут оперативно устранены", - говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил о пожаре на подстанции 110 кВт после обстрела ВСУ.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе с 11 апреля установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область
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