Женщина погибла при обстреле белгородского села Головчино

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино в Грайворонском городском округе, погибла 48-летняя женщина.

"В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения, - написал Гладков в Telegram. - Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход. Информация о пострадавших уточняется".

До этого Головчино обстреливали дважды. 19 апреля пострадали трое местных жителей, были нарушены газо- и электроснабжение, повреждено 76 домов. 26 апреля при обстреле было повреждено несколько нежилых построек и десятки домов. Среди мирного населения пострадавших не было.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам, в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.