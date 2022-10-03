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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Женщина погибла при обстреле белгородского села Головчино

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино в Грайворонском городском округе, погибла 48-летняя женщина.

"В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения, - написал Гладков в Telegram. - Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход. Информация о пострадавших уточняется".

До этого Головчино обстреливали дважды. 19 апреля пострадали трое местных жителей, были нарушены газо- и электроснабжение, повреждено 76 домов. 26 апреля при обстреле было повреждено несколько нежилых построек и десятки домов. Среди мирного населения пострадавших не было.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам, в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Хроника 24 февраля – 03 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков Головчино Грайворонский район
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