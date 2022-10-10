Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В России за сутки COVID-19 заболели 15,7 тыс. человек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ опустился до значений начала августа и составил почти 15,7 тысячи случаев, скончались 96 пациентов с COVID-19, следует из обнародованных в понедельник данных оперативного штаба.

"В РФ выявлен 15 661 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 724 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 28,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ, снижение - в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах, уточнили в оперштабе.

В миреЧисло случаев заражения COVID-19 в мире превысило 621,4 млнЧитать подробнее

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 18 819 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 3 158. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с 9 августа, когда было зарегистрировано около 17 тыс. заболевших, однако тогда отмечался рост заболеваемости. Сейчас суточная заболеваемость второй день подряд держится на уровне менее 20 тыс. случаев.

За минувшие сутки скончались 96 человек, накануне сообщалось о 102 умерших.

"Выздоровели за сутки 24 819 человек, или на 13,8% меньше в сравнении с 9 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 218 993 случая заражения коронавирусом, 388 295 умерших и 20 439 043 выздоровевших.

коронавирус Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 11 августа

Поток людей и машин через границу Грузии и Северной Осетии снизился за неделю в 2,5 раза

На рынке акций РФ после обвала наметилась коррекция вверх

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний

"Мосбиржа" объявила дискретный аукцион по резко подешевевшим акциям "Газпрома"

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

"Союз-2.1б" с навигационным аппаратом "Глонасс-К" запустили с космодрома Плесецк

"Союз-2.1б" с навигационным аппаратом "Глонасс-К" запустили с космодрома Плесецк
Взрыв на Крымском мосту

Медведев заявил, что РФ ответит на теракт на Крымском мосту уничтожением террористов

Медведев заявил, что РФ ответит на теракт на Крымском мосту уничтожением террористов
Взрыв на Крымском мосту

Минтранс сообщил о возобновлении движения пригородных поездов по Крымскому мосту

Взрыв на Крымском мосту

Путин заявил, что авторами и исполнителями теракта на Крымском мосту были спецслужбы Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });