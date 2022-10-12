Власти Крыма не заметили серьезного спада турпотока на полуостров

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Загрузка средств размещения в Крыму в среднем составляет 50%, в отдельных случаях достигает 90%, отмены бронирования наблюдаются в пределах 20%, сообщил на форуме "Интурмаркет. Осень" министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"В Крыму сейчас загрузка порядка 40-50% в среднем, но целый ряд гостиниц и санаториев загружены на 80 и 90%, особенно это касается санаториев", - сказал он.

По его словам, ЧП на Крымском мосту не повлияло серьезно на турпоток.

"То, что можем фиксировать мы: никакой паники, никакого серьезного оттока не произошло. Есть определенное количество отмен бронирования в пределах 20%, но есть и новые бронирования. Многие из туристов отмечали, что даже не ожидали, несмотря на всю эту ситуацию, что логистически ничего серьезно не изменилось - задержка была на несколько часов. Вечером уже пошли поезда, поехали автомобили", - заявил министр.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, над ним на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Погибли люди. Обрушились два пролета автомобильного полотна моста на направлении из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.