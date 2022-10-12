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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В московском регионе задержан украинец, доставивший из Киева два ПЗРК "Игла"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о пресечении готовившихся спецслужбами Украины диверсионных акций в столичном регионе, задержан мужчина, доставивший в РФ из Киева два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла".

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе", - сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

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В ФСБ сообщили, что "задержан гражданин Украины, 1972 г.р., который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения".

В ходе следственных действий у задержанного изъяты два ПЗРК "Игла", а также средства связи, "подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ".

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение оружия, совершенные организованной группой), в рамках которого документируется причастность задержанного к иным противоправным действиям.

"Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", - отметили в ЦОС ФСБ.

ФСБ Москва Украина
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