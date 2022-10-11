В "Росэнергоатоме" опровергли подключение ЗАЭС к российской энергосистеме

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Информация о подключении Запорожской АЭС (Энергодар) к российской энергосистеме не соответствует действительности, сообщил "Интерфаксe" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Информация (появившаяся в ряде СМИ - ИФ) о подключении АЭС к российской энергосистеме не соответствует действительности. Для этого нет объективных технических условий", - сказал Карчаа.

Он уточнил, что энергопотребности АЭС обеспечиваются на данный момент по так называемой днепровской линии с территории Украины.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

Как сообщалось, объекты станции переводятся в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").