Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В "Росэнергоатоме" опровергли подключение ЗАЭС к российской энергосистеме

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Информация о подключении Запорожской АЭС (Энергодар) к российской энергосистеме не соответствует действительности, сообщил "Интерфаксe" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Информация (появившаяся в ряде СМИ - ИФ) о подключении АЭС к российской энергосистеме не соответствует действительности. Для этого нет объективных технических условий", - сказал Карчаа.

Он уточнил, что энергопотребности АЭС обеспечиваются на данный момент по так называемой днепровской линии с территории Украины.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

Как сообщалось, объекты станции переводятся в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Росэнергоатом ЗАЭС Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Взрыв на Крымском мосту

Сгоревшие на Крымском мосту цистерны убрали с путей

Сгоревшие на Крымском мосту цистерны убрали с путей

Власти Энергодара сообщили о 20 артударах, в том числе по ТЭС

Ростовский губернатор сообщил, что область получила новое мобилизационное задание

Вопросы о вхождении в РФ новых территорий не включат в ЕГЭ 2023 года

В Кремле "нет никакой позиции" по инициативе о запрете на выезд россиян в ходе мобилизации

Meta и движение "Весна" внесены в перечень Росфинмониторинга

Meta и движение "Весна" внесены в перечень Росфинмониторинга

Путин продлил на 2023 г. действие российского продовольственного эмбарго

Путин продлил на 2023 г. действие российского продовольственного эмбарго
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что продолжают наносить массированные удары по объектам на Украине

Военные РФ заявили, что продолжают наносить массированные удары по объектам на Украине
Взрыв на Крымском мосту

Выработаны дополнительные меры по защите транспортного перехода через Керченский пролив

Выработаны дополнительные меры по защите транспортного перехода через Керченский пролив
Задержание журналиста Ивана Голунова

ВС РФ признал законным приговор экс-сотрудникам МВД, подбросившим наркотики Голунову

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });