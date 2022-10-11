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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани ожидают более 900 грузовиков

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края по направлению в Крым работают десять резервных стоянок для следующего на полуостров транспорта, погрузки на паром ждут свыше 900 грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба краевой администрации во вторник.

"По последним данным, 11 октября своей очереди на паром ожидают 539 грузовых автомобилей на стоянках в Темрюкском районе, 394 грузовых машин - в Славянском районе", - говорится в сообщении.

В связи с загрузкой на утро 11 октября на Керченской паромной переправе увеличили количество работающих паромов. Задействованы четыре парома общей вместимостью до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Кроме этого, работают два пассажирских катера вместимостью 235 человек.

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"На пути следования к Крымскому мосту на автомобильных дорогах Кубани всего задействовано десять временных стоянок вместимостью более 2 300 автомобилей. Краснодарский край готов развернуть при необходимости еще девять площадок, но пока потребности в этом нет", - отмечают в пресс-службе.

На временных площадках водители могут дождаться своей очереди на переправу, там для них работают пункты обогрева и полевая кухня. Казаки и волонтеры продолжают раздавать людям воду и еду, а также регистрируют пассажиров на паромы.

Как сообщалось ранее, по Крымскому мосту организовано движение только легкового транспорта. Для автобусов и грузовых автомобилей работает паромная переправа из порта "Кавказ" в Керчь. Однако по объективным причинам паромы не могут обеспечить пропуск, сопоставимый с трафиком по Крымскому мосту.

Краснодарский край Керчь Крым
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