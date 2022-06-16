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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Coca-Cola прекратит производство и продажи в РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), боттлер Coca-Cola Co. , не будет производить и прекратит продажи в РФ напитков Coca-Cola и других брендов компании.

В настоящее время Coca-Cola HBC и ее клиенты находятся в процессе расходования запасов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Coca-Cola Co.

В марте компания объявила о приостановке бизнеса в РФ, в частности, поставок ингредиентов для своих напитков для российского рынка.

В мае глава Coca-Cola Co. Джеймс Куинси допустил, что компания может уйти из России.

В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. В 2021 году Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3%, до 373,3 млн коробов (в одном коробе около 5,7 литра, то есть продажи в РФ составили около 2,1 млрд литров).

Coca-Cola
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