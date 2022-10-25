Coca-Cola увеличила квартальную чистую прибыль на 14%

Компания включила в отчетность прогноз о последствиях остановки операций в России для финрезультатов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль на 14% и повысила прогноз на текущий год.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $2,825 млрд, или 65 центов в расчете на акцию, против $2,471 млрд, или 57 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась на 7% - до 69 центов на акцию.

Выручка выросла на 10,2% и достигла $11,063 млрд. Органический рост составил 16%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 64 центов на акцию при выручке в $10,52 млрд.

Выручка Coca-Cola в Северной Америке в минувшем квартале поднялась на 21%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - на 4%, в Латинской Америке - на 12%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4%.

Объем продаж в натуральном выражении вырос на 4% в годовом выражении. В том числе реализация газированных напитков увеличились на 3%, в основном за счет Индии, Мексики и Китая. Продажи соков, молочных напитков и напитков на растительной основе не изменились, воды, спортивных напитков, кофе и чая повысились на 7%.

Рентабельность по операционной прибыли опустилась до 27,9% по сравнению с 28,9% в третьем квартале 2021 года.

Coca-Cola ожидает, что скорректированная прибыль в расчете на акцию по итогам 2022 года вырастет на 6-7%, в то время как ранее ожидался подъем на 5-6%. Также компания предполагает органический рост выручки на 14-15% против прежде объявленных 12-13%.

Приостановка операций в России окажет негативный эффект на скорректированную прибыль в этом году в размере около 3 центов на акцию, а также понизит объем продаж в натуральном выражении примерно на 1%, выручку и операционную прибыль - на 1%, сообщается в отчетности компании.

С начала 2022 года капитализация Coca-Cola сократилась на 2,8% (до $242 млрд), при этом фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 13,3% за этот период.