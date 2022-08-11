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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Продажи Coca-Cola HBC в России во II квартале упали почти вдвое

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU -Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), боттлер Coca-Cola Co. (SPB: KO), во II квартале 2022 года сократила продажи на российском рынке на 46%. Об этом говорится в отчете компании.

В Coca-Cola HBC ждут дальнейшего спада продаж во втором полугодии.

"В будущем мы ожидаем значительно меньшего присутствия в России с акцентом на локальные бренды, которые будут операционно и финансово независимы", - сообщается в отчете.

В июне Coca-Cola HBC объявила, что не будет выпускать в России напитки Coca-Cola и других глобальных брендов.

С 8 марта Coca-Cola HBC перестала размещать заказы на поставку концентрата для производства напитков под брендами Coca-Cola Co. и совместно с ней работает над реализацией ее стратегии по прекращению бизнеса на российском рынке. Кроме того, Coca-Cola HBC приостановила инвестиции в России.

С 11 августа она начнет консолидацию производителя соков "Мултон", которым ранее владела вместе с Coca-Cola Co.

В России Coca-Cola HBC принадлежат десять заводов по производству безалкогольных напитков и соков. В 2021 году Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3%, до 373,3 млн коробов (в одном коробе около 5,7 литра, то есть продажи в РФ составили около 2,1 млрд литров).

Coca-Cola Coca-Cola HBC Мултон
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