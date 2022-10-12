Ситуация с "Северными потоками" заставила Миллера вспомнить о "Кузькиной матери"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Комментируя решения Евросоюза в отношении газопроводов "Северные потоки" и возможность их отремонтировать, глава "Газпрома" Алексей Миллер вспомнил французское слово "саботаж", которое означает "стучать ботинком", и предположил, что в Европе могут вспомнить и про "Кузькину мать".

Выступая на Российской энергетической неделе, он отметил, что вопросы функционирования газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" для понимания нужно разделить.

"Нас до сих пор не допустили к местам аварии (к местам утечек из трех ниток газопроводов - ИФ), это штрихи к портрету", - сказал он.

"Вторая нитка "Северного потока 2" находится под давлением - может есть повреждения, но она не повреждена", - продолжил он.

"Труба под давлением, шарик на стороне Евросоюза, Германии, и если получим сертификат, то поставки можем начать сразу", - напомнил Миллер. Ранее на этом же форуме об этом же заявил президент Владимир Путин.

"По "Северному потоку" поставки газа прекратились до аварии, и тут завязано еще на одну технологическую проблему - турбины Siemens застряли. Как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока", если двигатели находятся в нерабочем состоянии?" - указал он.

"В Европе называют это саботаж, что с французского значит "стучать ботинком". Кажется, кому-то нравится политический лексикон начала 60-х годов 20 века, глядишь, вспомнят и про "Кузькину мать", - отметил глава "Газпрома".

По его оценке, восстановление работы "Северных потоков" будет долгим процессом.

"Сколько времени потребуется для восстановления? Технологические вопросы тоже важны. Первое - это вопрос политический. ЕС и Германия должны дать ответ, заинтересованы ли они в том, чтобы нитки газопроводов были восстановлены, и дали гарантии безопасной работы. Восстановление продлится не один год, это достаточно долгая история", - сказал Миллер.

Он отметил, что газопровод "Турецкий поток" проходит только по двум экономическим зонам - России и Турции, и глубина там не как в Балтийском море.

"Турецкий поток" зарекомендовал себя как поставщик и в Турцию, и в Европу. По-видимому вопрос, что утерянные мощности на Балтике могут быть перенесены в Черное море - это своевременная постановка вопроса. Можно рассматривать вопрос о торговой площадке на границе Евросоюза и Турции", - подчеркнул Миллер.

Как сказал, выступая перед главой "Газпрома", Владимир Путин, утраченный объем транзита по "Северным потокам" Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если европейские партнеры в этом заинтересованы.