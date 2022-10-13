Глава "Газпром нефти" ждет сложностей для России от введения потолка цен на нефть

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские компании столкнутся со сложностями после вступления в силу механизма price cap ("ценового потолка"), однако пока оценить масштаб проблемы затруднительно, сказал журналистам в кулуарах РЭН-2022 глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Безусловно, какие-то сложности будут (для экспорта российской нефти - ИФ). До конца мы пока всех сложностей не понимаем. Будем их преодолевать", - сообщил он.

По его мнению, введение механизма, "безусловно, повлияет на ситуацию на рынке".

В октябре вступил в силу очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России, который, в частности, предусматривает юридическую базу для введения потолка цен на российскую нефть.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов, не допуская при этом дефицита нефти на рынке и ее подорожания.