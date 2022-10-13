Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Минобороны РФ сообщило о срыве в Херсонской области попытки атаки ВСУ с участием танков

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные на бронетехнике попытались прорвать оборону российских войск в Херсонской области, атака была сорвана, заявили в Минобороны РФ.

"Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны", - сказали в Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки на позиции российских подразделений ВДВ в Херсонской области была обнаружена с помощью беспилотников, после чего расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Штурм-С" открыли огонь по украинской бронетехнике.

Российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских военных. "Атака противника была сорвана", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 13 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Взрыв на Крымском мосту

В Армении возбудили уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту

В Армении возбудили уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту

"Транснефть" не сокращала прокачку нефти в Польшу или ФРГ из-за ЧП с "Дружбой"

"Транснефть" не сокращала прокачку нефти в Польшу или ФРГ из-за ЧП с "Дружбой"

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии начался в Астане

Что случилось этой ночью: четверг, 13 октября

Путин прибыл в Астану для участия в саммитах СВМДА

Главы МИД стран СНГ обсудили вопросы углубления сотрудничества

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту

Президент Франции считает, что в интересах Украины вести переговоры с РФ

Макрон заявил что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине

Макрон заявил что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });