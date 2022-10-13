Минобороны РФ сообщило о срыве в Херсонской области попытки атаки ВСУ с участием танков

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные на бронетехнике попытались прорвать оборону российских войск в Херсонской области, атака была сорвана, заявили в Минобороны РФ.

"Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны", - сказали в Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки на позиции российских подразделений ВДВ в Херсонской области была обнаружена с помощью беспилотников, после чего расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Штурм-С" открыли огонь по украинской бронетехнике.

Российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских военных. "Атака противника была сорвана", - заявили в Минобороны РФ.