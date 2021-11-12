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Головной офис Сбербанка переедет с улицы Вавилова на Кутузовский проспект

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк до конца 2021 года переведет головной офис на Кутузовский проспект, но историческое здание на улице Вавилова оставит за собой, сообщил журналистам в кулуарах форума AI Journey президент - председатель правления банка Герман Греф.

По его словам, уже решено, какие службы банка въедут на Вавилова в помещения, которые освободятся при переезде части сотрудников.

На днях о скором переезде руководства Сбербанка в новый офис на Кутузовском проспекте сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Головной офис Сбербанка до сих пор находился в доме 19 на улице Вавилова.

Сбербанк в ноябре 2018 года заявил о планах создать новую штаб-квартиру на Кутузовском проспекте. Переезд планировалось осуществлять постепенно, полностью его завершить к концу 2021 года. Банк задумался о переезде с целью повышения эффективности управления бизнесом, он реализует целенаправленную программу оптимизации портфеля недвижимости во всех регионах присутствия. Эта программа направлена на снижение операционных издержек, улучшение условий работы для сотрудников, сокращение времени на переезды между разными офисами.

Сбербанк Москва Герман Греф Станислав Кузнецов

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