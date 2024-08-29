Сбербанк начнет строить новый офис в Петербурге в 2025 году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует начать строительство нового офиса в Петербурге в 2025 году, сообщил председатель правления кредитной организации Герман Греф на церемонии открытия IT-кампуса банка в Петербурге.

"Мы рады тому, что сейчас активно развиваемся в Питере. (...) У нас куплен земельный участок, мы пока проектируем, в следующем году начнем строительство огромного офиса здесь, на Васильевском острове для всех наших сотрудников", - сказал он.

По его словам, в Петербурге сейчас работает более 10 тысяч сотрудников Сбербанка.

В 2023 году газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что банк сохраняет планы по созданию штаб-квартиры в Петербурге на намывных территориях Васильевского острова, но сроки этого проекта тогда были неизвестны. Площадка под строительство головного офиса принадлежала компании "Терра Нова", которая перешла под контроль кредитной организации в 2018 году. После ввода офисного здания кредитная организация может сосредоточить там все свои административные подразделения, которые рассредоточены по городу. Площадь перспективных офисных площадей может составить 100 тысяч кв. метров.