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Сбербанк начнет строить новый офис в Петербурге в 2025 году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует начать строительство нового офиса в Петербурге в 2025 году, сообщил председатель правления кредитной организации Герман Греф на церемонии открытия IT-кампуса банка в Петербурге.

"Мы рады тому, что сейчас активно развиваемся в Питере. (...) У нас куплен земельный участок, мы пока проектируем, в следующем году начнем строительство огромного офиса здесь, на Васильевском острове для всех наших сотрудников", - сказал он.

По его словам, в Петербурге сейчас работает более 10 тысяч сотрудников Сбербанка.

В 2023 году газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что банк сохраняет планы по созданию штаб-квартиры в Петербурге на намывных территориях Васильевского острова, но сроки этого проекта тогда были неизвестны. Площадка под строительство головного офиса принадлежала компании "Терра Нова", которая перешла под контроль кредитной организации в 2018 году. После ввода офисного здания кредитная организация может сосредоточить там все свои административные подразделения, которые рассредоточены по городу. Площадь перспективных офисных площадей может составить 100 тысяч кв. метров.

Герман Греф Петербург Сбербанк
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