Власти Херсонской области сообщили, что местные жители не торопятся покидать регион

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Желающих выехать из Херсонской области в более безопасные регионы России меньше, чем ожидали власти, сообщил в пятницу журналистам врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Организация всей работы уже запущена, уже люди желающие едут. Их не так много, но едут. Со всей области, а не только с правого берега... В первые дни, когда была организована доставка детей в пионерлагеря в Крыму, было такое впечатление, что будут десятки тысяч. Мы были готовы к этому, но такого количества людей желающих нет. Сколько есть, столько есть - всех вывезут", - сказал он.

Сальдо сообщил, что для помощи выезжающим в регионе создан специальный штаб: "Все вопросы, которые связаны с переездом, с выездом, (для их решения) организован штаб, работает горячая линия, работают специалисты, которые помогают все это сделать - логистику, автобусы, переправа через Днепр для всех желающих".

"Кто хочет, едет. Но большая часть остается, и мы видим это на улицах нашего областного центра - Херсона", - добавил он.

Со своей стороны, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подчеркнул, что выезд жителей региона осуществляется только на добровольной основе. "Все это добровольно, никто никого не принуждает", - сказал он журналистам.

При этом Стремоусов добавил, что уже какая-то часть домов разрушена на правобережной части. "И стоит вопрос о том, что если люди готовы остаться в РФ, на сегодняшний момент есть такая возможность", - сказал он.

13 октября врио губернатора Херсонской области обратился к руководству РФ с просьбой оказать содействие в выезде жителей в другие регионы из-за ежедневных обстрелов. Он назвал среди таких регионов Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край.

Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство будет содействовать властям Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ, всех обеспечат бесплатным проживанием. Тех, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.

Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.