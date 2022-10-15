Белгородский губернатор сообщил об украинском обстреле нефтебазы под Белгородом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу о попадании украинского снаряда в нефтебазу в Белгородском районе.

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил об обстреле таможенного пункта пропуска в приграничном городе Шебекино.

"Несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. Жертв и пострадавших нет"- написал Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.