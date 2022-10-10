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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В Белгородской области обстреляли хутор Масычево в Грайворонском округе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле хутора Масычево в Грайворонском городском округе.

"ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительной информации, без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками. Подомовой обход продолжается. Оперативные службы находятся на месте", - написал он в Telegram.

Ранее в понедельник Гладков сообщил, что было обстреляно село Конопляновка в Валуйском городском округе и город Шебекино, где погибла женщина 74 лет.

Хроника 24 февраля – 10 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков Масычево Грайворонский район
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