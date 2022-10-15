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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Хуснуллин сообщил о завершении работ на левой части Крымского моста

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Строители завершили работы на левой части Крымского моста, сообщил в субботу в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста", - написал он.

Хуснуллин уточнил, что строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня.

По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Накануне Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых фигурантов дела о взрыве на мосту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Правительство РФ поручило завершить работы по восстановлению Крымского моста до 1 июля 2023 года.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 – 15 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крым Крымский мост Марат Хуснуллин
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