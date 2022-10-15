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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Шторм приостановил работу крымской паромной переправы

Шторм приостановил работу крымской паромной переправы
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы, запущенной неделю назад после повреждения Крымского моста, приостановлена из-за погодных условий, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"Керченская паромная переправа остановлена из-за погодных условий, но как только будет возможность пойти паромам, сразу запустят", - сказал он.

Брусаков уточнил, что сила ветра в районе Керченского пролива сейчас более 15 м/с.

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.

Правительство РФ поручило завершить восстановление моста до 1 июля 2023 года.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что основные работы планируется закончить до конца года, движение грузовиков по мосту может быть возобновлено к вечеру 15 октября после усиления опор.

Взрыв на Крымском мосту

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Крым Крымский мост Керчь Керченская паромная переправа Керченский пролив
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