Хуснуллин допустил запуск движения грузовиков по Крымскому мосту к вечеру субботы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту может быть возобновлено к вечеру 15 октября после усиления опор, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в кулуарах форума "Дорога 2022" в Казани.

"Завтра мы к вечеру ожидаем усиления существующих опор, то есть работы уже будут завершены, и мы скорее всего начнем пропускать грузовики. Это такая очередная веха в нашей работе", - сказал он.

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