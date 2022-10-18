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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Число случаев COVID-19 в мире превысило 625 млн

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 625 227 451, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 569 189 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

В РоссииВ РФ за сутки коронавирусом заболели почти 12,4 тыс. человекЧитать подробнее

США - 96 990 467 и 1 065 441.

Индия - 44 632 430 и 528 913.

Франция - 36 485 341 и 157 020.

Бразилия - 34 746 462 и 687 144.

Германия - 34 758 889 и 151 629.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 843.2. В США на 1 млн жителей скончались 3 258 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 378, в Бразилии - 3 191, в Германии - 1 808.

коронавирус университет Джонса Хопкинса
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