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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Поврежденный самолетом дом в Ейске будут восстанавливать

Жильцы из непострадавших подъездов могут вернуться домой после 18:00

Поврежденный самолетом дом в Ейске будут восстанавливать
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Эксперты, проводившие анализ повреждений жилого девятиэтажного дома в Ейске после падения самолета, пришли к выводу, что он может быть восстановлен, угрозы его обрушения нет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Переходим к аварийно-восстановительным работам (...) Строительные эксперты, которые проводили анализ, пришли к тому, что дом подлежит восстановлению, то есть сноса его не будет. По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен и угрозы его обрушения нет", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что жильцы непострадавших частей дома, включая подъезды № 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, могут вернуться домой.

"Здесь очень важно заметить, что жильцы непострадавших подъездов сегодня с 18:00 смогут вернуться в свои квартиры (...) Решение это принято на оперативном штабе", - сказал глава региона.

По словам Кондратьева, власти ожидают заключение экспертов по повреждениям 2, 3 и 4 подъездов дома, наиболее пострадавших от ЧП.

"Ситуация по 2, 3 и 4 подъездам будет известна завтра к вечеру, потому что это как раз те подъезды, та часть дома, где произошло соприкасание самолета именно с ней (...) это самая пострадавшая часть дома", - отметил он.

В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли 14 человек.

Краснодарский край Ейск Су-34
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