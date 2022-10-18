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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Ейске завершились аварийно-спасательные работы на месте крушения Су-34

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Ейске завершились аварийно-спасательные работы в жилом девятиэтажном доме, в который врезался военный самолет Су-34, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Теперь чиновники займутся планом аварийно-восстановительных работ.

В результате катастрофы, которая случилась вечером 17 октября, погибли 14 человек. Последнего погибшего нашли под двигателем упавшего самолета. Еще 19 человек получили травмы. Оба пилота разбившегося бомбардировщика успели катапультироваться и выжили.

18 октября жильцов дома побещали пустить в квартиры в сопровождении полиции, чтобы они могли забрать вещи, сообщил краевой оперштаб. Это решение коснулось жильцов подъездов №№ 1, 2, 3, 4, 6 и 7.

Губернатор пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей.

В Следственном комитете считают, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность Су-34.

Краснодарский край Вениамин Кондратьев Ейск Су-34
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