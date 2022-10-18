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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Число погибших после падения самолета на дом в Ейске увеличилось до 14

Число погибших после падения самолета на дом в Ейске увеличилось до 14
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело 14-го погибшего при разборе завалов многоэтажного дома в Ейске, на который в понедельник вечером упал самолет, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе района.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате инцидента.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил факт обнаружения еще одного погибшего.

"Спасатели, работающие на месте ЧП, при разборе завалов обнаружили еще погибшего. Трагедия унесла жизни 14 человек. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник пожар.

По последним данным, в результате инцидента 19 человек пострадали.

Губернатор принял решение выплатить семьям погибших по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тыс. рублей.

Ейск Краснодарский край Вениамин Кондратьев
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