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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

СКР назвал техническую неисправность основной версией крушения самолета в Ейске

СКР назвал техническую неисправность основной версией крушения самолета в Ейске
Сотрудники экстренных служб у жилого многоэтажного дома, где упал военный самолет Су-34
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сбой техники является основной версией крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске, сообщает во вторник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По данным СКР, в результате катастрофы "общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили различные ранения и были госпитализированы".

СКР также сообщает, что следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета бомбардировщика, а также необходимую документацию. "Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - заявили в ведомстве.

В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник пожар.

СКР Ейск
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