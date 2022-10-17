По Крымскому мосту снова пустили автобусы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыли для движения автобусов, сообщил федеральный Минтранс. Автобусы с утра были запущены в оба направления.

Также проехать по мосту можно на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования. При желании пассажиры могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик и обрушились два пролета ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Над местом взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли люди. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.