Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

По Крымскому мосту снова пустили автобусы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыли для движения автобусов, сообщил федеральный Минтранс. Автобусы с утра были запущены в оба направления.

Также проехать по мосту можно на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования. При желании пассажиры могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик и обрушились два пролета ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Над местом взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли люди. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.

Взрыв на Крымском мосту

7
Хроника 08 – 17 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост Минтранс Керчь Тамань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпросвещения опровергло просьбу к родителям школьников не пользоваться WhatsApp

Минпросвещения опровергло просьбу к родителям школьников не пользоваться WhatsApp

Китайский FAW могут привлечь к управлению площадкой Nissan в Петербурге

В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Минцифры разрешило айтишникам повторно просить об отсрочке от мобилизации при смене работы

Что произошло за день: воскресенье, 16 октября

Количество пострадавших от обстрела Белгородской области возросло до четырех человек

В Минобороны Белоруссии заявили, что в республику из РФ прибудут почти 9 тысяч военных

Умершие знаменитости

Ушел из жизни журналист Олег Попцов

Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области увеличилось до трех человек

Два человека ранены в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });